Senado uruguayo aumenta el presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos

Un día después de que la Comisión de Presupuesto diera luz verde al pedido, la Cámara Alta aprobó con los votos de todos los legisladores del oficialista Frente Amplio y de un grupo del opositor Partido Colorado un incremento del 15 %.

"Era muy importante votarlo, porque, si no se votaba, la búsqueda de detenidos desaparecidos, que es una de las tantas funciones que tiene el instituto, no se iba a poder llevar adelante, porque es un proyecto que tenía montos por un período determinado. Teníamos que tener un presupuesto nuevo", dijo a la prensa el senador frenteamplista Sebastián Sabini.

Agregó que el aumento del 15 % sirve para suplir acuerdos con organismos internacionales en áreas como salud mental, discapacidad e infancia.

"Se están creando siete cargos a partir del año 2027 que van a permitir hacer lo que ya se hacía. En el caso de la búsqueda hay un aumento que tiene que ver con integrar equipos de antropólogos (...) Va a permitir hacer lo que se venía haciendo pero de una forma más profesional", apuntó.

Durante la dictadura cívico-militar que vivió Uruguay en el período 1973-1985 desaparecieron 197 personas.

En 2024, Uruguay confirmó que los restos hallados en junio de 2023 durante el trabajo de búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura llevado a cabo en el Batallón 14 del Ejército de Uruguay pertenecían a Amelia Sanjurjo Casal.

Pocos meses después, nuevos restos humanos fueron hallados en el mismo lugar y en septiembre se confirmó que pertenecían al detenido desaparecido durante la dictadura Luis Eduardo Arigón Castel.

Dentro de Uruguay, también fueron encontrados e identificados anteriormente los restos de los desaparecidos Roberto Gomensoro, Ubagésner Chaves, Fernando Miranda, Eduardo Bleier, Julio Castro y Ricardo Blanco Valiente.