Autoridades colombianas desarman complejo que producía dos toneladas de droga a la semana

Una operación del Ejército, que contó con la colaboración de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), permitió la ubicación del complejo que, según detalló el comunicado de la institución castrense, pertenecía a una organización criminal independiente "con alcance transnacional" que articulaba "esquemas de servicios de externalización" ilegal con una disidencia de las FARC.

La droga que se producía en el laboratorio se transportaba oculta por carretera y luego por mar desde el departamento caribeño de La Guajira, fronterizo con Venezuela, hacia Centroamérica con Estados Unidos como destino final.

Durante el desarrollo de esta operación contra el narcotráfico, se incautaron 2.755 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 1.054 galones de insumos líquidos, así como equipos y maquinaría para la producción de la droga.

"Con estas acciones, el Ejército disminuye la capacidad económica de los grupos armados que lleva a la disputa territorial y afecta a las comunidades que habitan en esta región del país", concluyeron las autoridades.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Antioquia, donde fue destruido el laboratorio, operan el Clan del Golfo, que es la principal banda criminal del país; la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, y disidencias de las antiguas FARC.