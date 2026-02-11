El Kremlin lamenta la ralentización de Telegram por incumplimiento de leyes locales

"Veo y leo las declaraciones de (el regulador de las comunicaciones ruso) Roscomnadzor, de que se tomó la decisión de frenar el funcionamiento de Telegram debido a que la compañía no cumple las exigencias de las leyes rusas. Es lamentable que la compañía no cumpla, pero hay una ley que es preciso cumplir", dijo a la agencia rusa TASS.

Comentó que en su opinión, sería mejor que Telegram y otros servicios limitados en Rusia cumplieran la legislación del país.

Roscomnadzor confirmó la víspera la ralentización de la popular aplicación de mensajería Telegram, que atribuyó al incumplimiento de las leyes locales.

Las declaraciones del regulador se produjeron después de múltiples quejas de los usuarios de Telegram sobre su mal funcionamiento en Rusia esta semana.

En particular, los rusos se quejan de la lentitud de la descarga de los archivos multimedia.

La ralentización de Telegram, cuyo auditorio en este país se estima en unos 100 millones de personas, se produce pocos meses después del bloqueo de WhatsApp, otrora el servicio de mensajería más popular en Rusia, y coincide con la promoción de Max, la alternativa rusa al WhatsApp.