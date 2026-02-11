La inflación en el mercado formal de Cuba cae levemente en enero y se ubica en el 12,52 %

El índice de precios al consumidor (IPC) continúa sin embargo muy por debajo al registrado en enero de 2025, cuando se encontraba en el 24,23 %.

La variación mensual frente al mes previo fue del 0,67 % y en comparación con enero del año pasado aumentó un 0,88 %.

Por categorías, resalta el incremento interanual en Bebidas alcohólicas y Tabaco (36,16 %), seguido por Restaurantes y Hoteles (21,14 %), Educación (18,49 %), Servicios de la vivienda (14,85 %), Alimentos y bebidas no alcohólicas (12,51 %), Bienes y Servicios diversos (11,94 %) y Muebles y artículos para el hogar (11,04 %).

El sector de comunicaciones (0,47 %) se mantiene como la categoría menos inflacionaria pese al fuerte repunte de las tarifas aplicado el pasado 30 de mayo, que elevó sustancialmente los precios de las recargas adicionales de la telefonía móvil generando protestas y controversia.

Otros repuntes bajos se reportaron en los sectores de la salud (1,01%), transporte (5,34%) y la recreación y cultura (6,06%).

De acuerdo con estimaciones del economista cubano Pavel Vidal, la inflación real en la isla en 2025, que a diferencia de los informes mensuales de la ONEI, incluye los precios en el mayoritario y mejor surtido mercado informal, "rondaría el 70 %".

Cuba se encuentra sumida en una grave crisis económica y energética desde hace más de cinco años -catalogada por los expertos como la peor de las últimas décadas- visible en la escasez de básicos como alimentos, medicinas y combustible, una elevada y galopante inflación, la contracción económica, una dolarización creciente y prolongados apagones diarios.

El PIB de Cuba se contrajo alrededor de un 5 % el año pasado, con lo que acumularía una caída de más 15 % desde 2020, según estimó el oficial Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC) en un informe sobre el segundo semestre de 2025 al que tuvo acceso EFE.

Además, su reporte indicó que la economía de la isla cedió terreno por tercer año consecutivo en gran medida por la crisis energética que lastra al país desde mediados de 2024.

El Gobierno cubano no ha divulgado hasta el momento cifras oficiales, pero el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, aseguró recientemente que el PIB se había reducido un 4 % en los tres primeros trimestres del año.

La combinación de la pandemia de la COVID-19, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses desde la primera Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump (2017-2021) y las fallidas políticas económicas y monetarias nacionales agravaron los problemas estructurales de la economía cubana.

La situación ha provocado un descontento social, evidente en las inusuales protestas de los últimos años y en una ola migratoria sin precedentes en escala y duración.