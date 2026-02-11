Latinoamericanos animan a los rusos a beber vino y tequila en mayor feria de alimentación

"Viña Marchigüe es una bodega familiar de 2.300 hectáreas, la más grande de Chile. Nuestros productos se encuentran en 53 países del mundo y el mercado ruso ha tomado una relevancia muy importante en los últimos cuatro años", comenta a EFE su gerente comercial, Fernando Pavón.

La empresa, que busca su nicho en este país desde hace cuatro años, no renunció a sus empeños pese al comienzo de la guerra en Ucrania, confiesa, al reconocer que no todos se atreven a venir a Rusia.

"Ven Rusia como un lugar lejano, con una dificultad idiomática, con riesgos financieros eventuales. Ya teníamos cierto entendimiento de cómo trabajar con el mercado ruso cuando empezó el conflicto con Ucrania y mucha gente se empezó a ir. Pero yo dije que no. Aquí hay que estar", defendió.

Una posición que se recompensa con creces ya que las importaciones han ascendido en este tiempo a 600.000 botellas de vino anuales.

"Yo he estado viniendo todos los años y lo único que he visto es crecimiento. Tanto por los precios de mis productos, por la calidad de mis productos y porque la gente cree en mi proyecto", sonríe.

Anastasía Shiskova, gerente de ventas de Viña Indómita (Chile), viene por segunda vez a Prodexpo, donde tuvo resultados buenos el año pasado y decidió "repetir la experiencia".

"Indomita solo está empezando a trabajar en Rusia. Tenemos un cliente que nos ha comprado 3 contenedores de 40 piezas de vino nivel entrada, es decir, un total de 16.000 botellas, pero tenemos esperanzas de crecer más", dijo a EFE.

Observa que el mercado en Rusia está cambiando, ya que las compañías distribuidoras pasan a un segundo plano, y los supermercados buscan tener contratos directos, lo cual es una oportunidad "si ofreces un buen precio, buena calidad y buena etiqueta", algo que resulta más difícil en el mercado europeo.

También reconoció que las sanciones contra Rusia encarecen e incluso vetan las importaciones de bebidas europeas, lo cual abre un nicho para las compañías latinoamericanas.

En cambio, el argentino José Alfredo Bartolucci, gerente de ventas de Wenfor y presidente de la Cámara Argentina de Vino, es todo un veterano en Prodexpo, a la que ha acudido en más de viente ocasiones.

"Hace cuatro años Rusia cambió las normas de importación para el vino de granel y nos tuvimos que dedicar a producir vinos embotellados de origen", explicó a EFE, al señalar que esto amplió las posibilidades de su empresa, ya que esto "da una originalidad y una seguridad absoluta para el consumidor más allá de las distancias y más allá de todas las circunstancias".

Según el gerente de Wenfor, que actualmente suministra cerca de 800.000 botellas de vino a Rusia, "ambos nos necesitamos: nosotros necesitamos vender y Rusia necesita comprar, entonces es cuestión de poder trabajarlo, de animarse y estar. Y acá estamos".

Frente al pabellón de la destilería mexicana Tequilas del Señor no faltan los amantes de esta bebida, que degustan sin parar sus productos, mientras sus mejillas comienzan a enrojecer.

"¿Qué ha cambiado? Pues que hemos crecido, eso es lo que ha cambiado. ¿Qué esperanzas tengo? Pues seguir creciendo el volumen de ventas en Rusia, seguir expandiendo nuestra red de distribución a las regiones lejanas, no solamente en Moscú sino también a otras regiones", afirma a EFE Ana Evelia Moreno, su gerente de ventas.

Aunque la compañía exporta sus bebidas a más de 60 países, Rusia compra cerca del 20 % de su producción, señala.

"No es el primer mercado, pero es un mercado importante, porque aquí les gusta la bebida fuerte, les gusta el tequila", sonríe, al señalar que su destilería trabaja desde hace una década en Rusia, aunque se tomó una pausa por la pandemia del Covid y tras el comienzo de la guerra en Ucrania.

Señaló que "no es fácil viajar a Rusia", pero "aquí estamos, picando piedra".

La mayor feria anual de alimentos y bebidas de Rusia, Prodexpo, cuenta este año con la presencia de 2.014 empresas, incluyendo 543 de 37 países, según los organizadores.