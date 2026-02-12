El Brent baja un 2,70 % al conocerse la previsión de demanda para 2026 de la AIE

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situó en 67,52 dólares al término de la jornada de negociación, 1,88 dólares menos que el cierre de la sesión anterior.

El precio había fue cayendo durante toda la jornada hasta tocar suelo hacia las 5 de la tarde, cuando se puso a 67,09 dólares, para recuperarse levemente en el último trecho de la jornada.

Según la AIE, la demanda global de crudo aumentará en 2026 en unos 850.000 barriles diarios, impulsada por las economías no pertenecientes a la OCDE, especialmente China.

Sin embargo, este aumento está matizado por la previsión de un superávit de 3,73 millones de barriles diarios en 2026, frente al superávit de 3,69 millones proyectado en el informe del mes pasado.

En cuanto a la posibilidad de un ataque estadounidense a Irán -que ha sido el principal factor alcista del crudo esta semana-, el presidente Donald Trump no lo descartó, pero dejó la puerta abierta a soluciones pacíficas.

"Hablaré con ellos (los iraníes) todo lo que quiera y veremos si podemos llegar a un acuerdo con ellos. Y si no podemos, tendremos que pasar a la fase dos. La fase dos será muy dura para ellos", afirmó hoy.

Trump insistió en la necesidad de llegar a un pacto nuclear con Irán, porque "de lo contrario, será muy traumático" para Irán. "No quiero que eso suceda, pero tenemos que llegar a un acuerdo", agregó.