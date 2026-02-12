Meloni pide simplificar y dejar de sobrerregular en la UE porque "no hay tiempo"

"La UE debe elegir: si su estrategia es abrirse a los acuerdos de libre comercio, en lo que yo estoy de acuerdo, también entonces debe saber que no puede regular en exceso; por eso necesita simplificar", declaró Meloni a los medios.

Agregó que firmando acuerdos con países que tienen sistemas "que ni siquiera se acercan a los estándares que imponemos a nuestros productores, por un lado necesitamos simplificar, necesitamos desrregular, y por otro, esto obviamente hace que la apertura a otros mercados sea algo positivo".

Explicó que en esta reunión sirve para llegar preparados al Consejo Europeo de marzo. "El reto es comprender si la Unión Europea puede dar respuestas concretas, eficaces e inmediatas sobre los temas de la competitividad, porque no hay tiempo que perder. Y si quiere volver a pensar en grande, como esperamos", añadió.

Meloni agregó que la prioridad es comenzar con "una revisión exhaustiva del sistema de comercio de emisiones (ETS) y tomar medidas enérgicas contra la especulación financiera que rodea al sistema".

La primera ministra adelantó que Italia se centrará sobre todo en el tema de los precios de la energía.

Mientras que al preguntarle sobre la posibilidad de un enviado especial para la competitividad, respondo: "No creo que exista tal figura, pero Mario Draghi y Enrico Letta están haciendo una contribución muy importante".

También se mostró disponible a la emisión de eurobonos aunque señaló que " es uno de los debates más divisivos en Europa".