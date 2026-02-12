Rusia lanza otro ataque con drones y misiles balísticos contra Kiev, Dnipró y Odesa

Según Kuleba, este nuevo bombardeo ha dejado sin luz, agua y calefacción a parte de la población y ha provocado varios heridos, “entre ellos un bebé y un niño de cuatro años”.

“Nadie puede cerrar los ojos al terrorismo ruso. Está ocurriendo ahora mismo en el centro de Europa. Pese a la Tregua Olímpica y a los esfuerzos de paz liderados por EE.UU.”, dijo Sibiga en referencia a la celebración estos días de los Juegos Olímpicos de invierno.

El jefe de la diplomacia ucraniana aprovechó para volver a criticar al Comité Olímpico Internacional por haberle prohibido a un atleta ucraniano competir exhibiendo en el casco fotografías de atletas ucranianos muertos en la guerra provocada por la invasión rusa.

“El COI intenta de manera vergonzosa prohibir a los atletas y el recuerdo, pero no puede prohibir la realidad. La realidad de la mayor guerra de agresión en Europa desde la II Guerra Mundial”, escribió también Sibiga.

El COI defendió su postura en la imposibilidad de que en las competiciones se haga referencia a la multitud de conflictos que hay activos en el mundo, según dijo un portavoz.