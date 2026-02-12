Unos guantes y nuevos videos, entre las pistas para dar con el paradero de Nancy Guthrie

El nuevo video está entre las centenares de pistas que las autoridades evalúan en la carrera contra el reloj para hallar con vida a la mujer de 84 años, vista por última vez el 31 de enero en su hogar al norte de Tucson (Arizona).

El video, grabado la madrugada del 1 de febrero, muestra a un hombre calvo con una chaqueta gris y una mochila similar a la que llevaba el hombre enmascarado, que fue captado por la cámara de la puerta de Guthrie antes de su supuesto secuestro, según fuentes citadas por el rotativo angelino.

Las autoridades también están revisando otro video de seguridad que muestra a una persona con una gorra de béisbol y una mochila negra tirando de la manija de la puerta de un auto frente a una casa en el vecindario la mañana del 1 de febrero.

Las fuentes citadas por el periódico explicaron que las imágenes hacen parte de las pistas que se analizan para dar con el paradero de la madre de la periodista.

El jefe del Departamento del Alguacil del condado Pima, Chris Nanos, ha pedido a los vecinos de la mujer que proporcionen cualquier video que haya podido captar personas o cosas extrañas antes y después de la desaparición de la mujer.

Las autoridades han intensificado sus recorridos por las colinas de Catalina Foothills, el vecindario desértico en el norte de Tucson en el que residía la mujer, donde se encontraron unos guantes.

Las imágenes recuperadas de la cámara del timbre de la casa de Guthrie la noche de su desaparición muestran a una persona enmascarada con guantes de boxeo.

Este jueves se cumplen doce días de la intensa búsqueda. La familia reportó la desaparición después de que la mujer no fue a la iglesia el domingo por la mañana, como acostumbraba a hacerlo.

Savannah Guthrie publicó hoy un emotivo video en Instagram que la muestra a ella y su hermana de niñas, con su madre. "Nunca nos rendiremos", escribió la periodista en el caso que ha acaparado el interés nacional.