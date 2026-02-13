El crudo Brent sube un 0,34 %, hasta 67,75 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, sumó 0,23 dólares al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) de la capital británica, en comparación con el precio de cierre de la sesión anterior.

El Brent reaccionó ligeramente al alza después de que los datos de consumo más recientes de Estados Unidos sugieran una desaceleración de la inflación en el país norteamericano.

El 'oro negro' cayó un 2,70 % el jueves, especialmente impulsado por las expectativas de demanda global de crudo en 2026 de la AIE, que indicó que subiría unos 850.000 barriles diarios, gracias a las economías no pertenecientes a la OCDE, especialmente China.

Los inversores parecen haber dejado de lado la tendencia alcista que ha predominado en las últimas semanas, principalmente por las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, y los temores de posibles interrupciones del suministro proveniente de la república islámica, para centrarse en las expectativas del mercado.

Los analistas temen que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) decida aumentar la producción a partir de abril, lo que podría impactar en la demanda de combustible de cara al verano.