Grupo opositor defiende que la amnistía incluya a los acusados de terrorismo en Venezuela

Bracho, integrante de esa bancada y vicepresidenta de la comisión especial para la consulta pública del texto, dijo a EFE que proponen "ampliar la cobertura" de los períodos incluidos y los "supuestos delitos" elegibles para la amnistía.

La diputada destacó la propuesta de que la amnistía aborde delitos que "se repiten en las acusaciones o imputaciones", y puso como ejemplo cargos como terrorismo y concierto para delinquir que, agregó, "generalmente son acusaciones políticas".

"Ese artículo es uno de los que precisamente es el meollo de las discusiones puntuales", precisó la diputada, que estima que haya un encuentro de la comisión entre el martes y miércoles de la próxima semana para ver si se pueden llegar a acuerdos y aprobar definitivamente el jueves el texto.

El proyecto, tal como está redactado hasta ahora, excluye a acusados por violaciones de derechos humanos, homicidio, corrupción, narcotráfico, entre otros; y, aunque está planteada desde 1999, en el texto se detallan diez eventos de coyuntura política, lo cual ha sido criticado por diversas ONG porque -aseguran- deja por fuera a cientos de presos políticos, incluyendo los militares.

"El diferimiento de la discusión de la ley se hizo porque no hay acuerdo en otros artículos", añadió la parlamentaria.

Asimismo, señaló que su bancada ha hecho "observaciones" basadas en las recomendaciones recibidas durante reuniones con representantes de la sociedad civil, ONG y asesores jurídicos.

"Creemos que esta ley debe ser amplia para que cobije a una mayoría. No solo de presos políticos sino también de exiliados", agregó.

Añadió que el equipo opositor se encuentra trabajando y revisando de nuevo todas las propuestas recibidas durante la consulta pública, que se extendió durante una semana y en la cual participaron diversos sectores, incluyendo académicos, representantes de ONG y, recientemente, familiares de presos políticos.

El debate del proyecto de ley, este jueves, se trancó en el artículo 7, que establece que quienes quieran acogerse a la amnistía deben ponerse "a derecho", es decir, presentarse ante el sistema de justicia, lo que llevó a la bancada Libertad a pedir un cambio en la redacción para eliminar ese requisito.

En este sentido, la legisladora señaló que pidió diferir la discusión del artículo para buscar un acuerdo, y consideró que es importante cuidar la redacción para que los artículos no queden sujetos a "interpretaciones subjetivas" con una aplicación "a discreción de los que ejecutan las leyes".

Está previsto que la próxima semana se retome el segundo debate necesario para la aprobación definitiva del proyecto de amnistía, impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mientras familiares de presos políticos continúan apostados en las afueras de las cárceles para pedir su liberación.