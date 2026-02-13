Rutte: Rusia avanza al ritmo de "caracol de jardín" en Ucrania y encadena pérdidas enormes

En declaraciones en la sede de la Unión Socialcristiana (CSU) en Múnich, junto a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, Rutte recalcó que la víspera, en la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas, hubo un "amplio apoyo a continuar el apoyo a Ucrania", pero también "de que todavía necesitamos hacer más".

"Pero también existe una comprensión, en relación con Ucrania, de que los rusos están sufriendo pérdidas enormes día tras día: 35.000 muertes en diciembre y 30.000 muertes en enero", sostuvo.

"Así que, allí donde se quiere presentar a los rusos como un oso poderoso, se podría argumentar que se están moviendo por Ucrania a la torpe velocidad de un caracol de jardín", afirmó.

"Y no lo olvidemos. No caigamos en la trampa de la propaganda rusa", enfatizó.

Wadephul recalcó, por su parte, que Ucrania "sigue siendo una prioridad para todos nosotros", también Alemania, que ha proporcionado al país invadido 55.000 millones de euros en ayuda militar desde 2022.

"Pero también está claro de cara al futuro que debemos seguir aumentando la presión sobre Rusia, y sabemos que la seguridad de la población en Ucrania está inseparablemente ligada a la seguridad en Europa", subrayó.