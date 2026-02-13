Un grupo de presos políticos inicia huelga de hambre en Caracas, denuncian sus familiares

Varios familiares iniciarán la huelga a las 06:00 hora local (10:00 GMT) del sábado, mientras permanecen encadenados desde el jueves cerca de Zona 7 en protesta por el incumplimiento de la liberación de los presos, una promesa que hizo hace una semana el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, liderado por la opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, condenó en X que los familiares sean "castigados con la incertidumbre, con el silencio impuesto, con el dolor de no saber" si sus parientes serán excarcelados.

Sin embargo, valoró que hayan dejado claro que "no descansarán, no callarán, no se irán, hasta que cada uno de ellos sea libre".

Unas diez personas pernoctaron y permanecen encadenadas en las cercanía de Zona 7 para exigir la liberación de sus familiares desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento anunció la excarcelación de un "número importante" de personas.

Hace una semana, Jorge Rodríguez estuvo afuera del centro Zona 7 y aseguró que las liberaciones se harían efectivas una vez que el Parlamento aprobara la ley de amnistía, lo que estimaba ocurriría esta semana. Sin embargo, el Legislativo aplazó la discusión el jueves.

El Parlamento, controlado por el chavismo, discutirá la próxima semana, en un segundo y último debate, necesario para la aprobación de la ley de amnistía para los casos de los presos políticos desde 1999, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

Este proyecto se enmarca en un "nuevo momento político", anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en el contexto de un proceso de excarcelaciones iniciado el pasado 8 de enero, cinco días después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas.

Previamente este viernes, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) había indicado en sus redes sociales que un grupo de "más de 300 presos" comunes inició una huelga de hambre en la cárcel conocida como Tocuyito, en el estado venezolano de Carabobo (norte), en protesta contra "presuntas torturas físicas y psicológicas a las que son sometidos diariamente".