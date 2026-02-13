Von der Leyen destaca en Múnich el salto económico de la UE en Defensa en el último año

Al inicio de la gran cita anual de la geopolítica, la máxima responsable del Ejecutivo comunitario explicó la manera en que los Veintisiete comenzaron a prepararse en ese ámbito en 2025, año en que "las viejas certezas se desvanecieron", indicó en su cuenta en una red social.

"El año pasado hicimos más por la Defensa en Europa que en los diez años anteriores. Si nos fijamos en el último presupuesto de siete años, se asignaron 8.000 millones de euros a la Defensa. El año pasado, movilizamos 800.000 millones de euros para la Defensa europea para que podamos cerrar las brechas que tenemos", indicó en un discurso, durante la apertura de la conferencia.

En ese sentido, hizo hincapié en que Europa "necesita hacer más por su Defensa, ser más independiente", y aseguró que "una Europa fuerte también significa una OTAN fuerte".

En particular, habló del programa de contratación pública conjunta europea SAFE, que destinará 100.000 millones de euros, dijo, a proyectos conjuntos "para cerrar las brechas y fortalecer nuestras propias capacidades de Defensa".

Ese instrumento SAFE se financiará con una emisión de deuda conjunta respaldada por la UE y trasladará después el montante en créditos a los países de la UE que lo soliciten para acometer compras conjuntas en material de Defensa.

Von der Leyen destacó en particular un elemento incluido en SAFE: al menos el 65 % de los componentes de cada producto final que formen parte de cada compra deben proceder de los países del bloque, Ucrania o los miembros del Espacio Económico Europeo.

También habló del préstamo de 90.000 millones de euros de la UE para Ucrania, del que dos tercios (60.000 millones de euros) estarán disponibles para gastos militares y que también implicará que las adquisiciones deberán realizarse en Ucrania o en la Unión Europea. "Solo si esto no es posible o no se puede lograr dentro del plazo establecido, se podrá considerar la contratación externa", precisó Von der Leyen.

"El mensaje subyacente es contundente: queremos y necesitamos seguir fortaleciendo la base de la industria de Defensa en Europa", concluyó.