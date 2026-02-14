Besarse ante 'El Beso' de Gustav Klimt, una cita de San Valentín que combina amor y arte

Cientos de personas han acudido a la oferta de entrada gratis para ver la colección de Klimt que el museo vienés ofrece por cuarto año seguido como regalo del Día de los Enamorados.

"Albergamos el mundialmente famoso cuadro de Gustav Klimt, un icono del amor, así que decidimos abrir el museo gratis para que todos los enamorados se besen delante de 'El Beso'", explica a EFE el director financiero del Belvedere, Wolfgang Bergmann, quien señaló que esperan recibir a unas 800 parejas durante las cuatro horas de la tarde y noche del sábado que dura esta oferta.

Entre ellas están Alicia y Sergi, una pareja española que reside en Viena. "Hemos venido porque estamos muy enamorados y queremos una foto con el cuadro", relatan.

"Es una forma diferente de celebrar San Valentín", explican por su parte Julia y Konstantin, otros dos enamorados que han decidido celebrar el día delante de 'El Beso'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bajo el lema 'Ven a por un beso', la iniciativa no sólo invita a parejas o amantes, sino también a amigos o familiares, como Antònia y Roser, dos turistas españolas que han venido junto a otras dos amigas para fotografiarse juntas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de llevarse como recuerdo una fotografía profesional en formato digital, los visitantes pueden recorrer gratuitamente las salas dedicadas a Klimt y disfrutar de una velada festiva con ambientación musical en el Salón de Mármol del Palacio de Belvedere.

Pintado entre 1908 y 1909, en pleno apogeo de la llamada 'Etapa dorada' del artista, 'El Beso' representa a una pareja fundida en un abrazo íntimo, envuelta en mantos dorados y ajena al mundo que la rodea.

La obra se ha convertido en "una alegoría universal del amor" y en "la pieza central de la colección del Belvedere", en palabras de la institución, además de en una de las imágenes más reconocibles de la historia del arte.