La tradición africana y las leyendas finlandesas, en la competición de la Berlinale

'DAO' juega con los límites de la ficción y la realidad para contar los dos lados de la inmigración: el origen africano y sus costumbres, y el capitalismo occidental al que sucumben quienes logran el éxito. Y 'Yon Lapsi' hace que el espectador se pregunte si la película es real o fruto de la imaginación de la protagonista.

El nuevo trabajo de Gomis, que reivindica las tradiciones culturales de Senegal a la vez que lamenta la deriva capitalista, ha gustado mucho en la Berlinale, por lo que cuenta y por cómo lo cuenta.

Porque el formato de la película comienza como si fuera un documental que narra su proceso de producción, aunque desde el principio queda claro que las personas que van a transitar por las imágenes van a inventarse los personajes y las situaciones que vivan.

'DAO' significa "movimiento perpetuo y circular que fluye en todo y une al mundo" y eso es lo que ha buscado Gomis con este filme, en el que ha tratado de escuchar a todos los participantes en un espacio de creación colectiva, como explicó en una rueda de prensa.

El trabajo previo fue más intenso y luego el rodaje fueron apenas 10 días en Francia y 10 en Guinea Bissau, resaltó el cineasta, que lo que ha querido reflejar con este trabajo es que "necesitamos que nos entiendan para poder avanzar".

Y por eso contrapone el funeral del abuelo en tierras africanas con la lujosa boda de la nieta en Francia.

Habitual de Berlín, donde ganó el Gran Premio del Jurado en 2017 por 'Félicité', para Gomis es importante reivindicar las tradiciones ancestrales de países como Senegal. "Este tipo de prácticas han sido extremadamente juzgadas moralmente, ha habido un momento en el que eramos reticentes a mostrar lo que somos por miedo al juicio (...) Pero ya basta".

También hay mucho de tradición en 'Yön Lapsi', de Hanna Bergholm, que juega con los mitos y leyendas finlandesas para construir una historia en el límite del terror en el que el bosque se convierte en un personaje, si no en el principal de la historia.

Bergholm cuenta con Seidi Haarla, conocida por su papel en 'Compartimento nº 6' (2021), y con Rupert Grint, el popular Ron Wesley de la saga 'Harry Potter' para interpretar a una pareja que decide instalarse en la vieja casa familiar de los bosques finlandeses en la que ella pasaba los veranos de su infancia.

El nacimiento de su primer hijo marca el paso de una vida idílica a una escalada de terror por el extraño comportamiento del bebé, que el padre considera en el límite de lo normal y la madre cree consecuencia de un poder sobrenatural.

"Cuando me ofrecieron el papel acababa de ser padre, así que no era la película más adecuada", dijo divertido Wesley, que se sintió atraído por el hecho de que nunca sabes en el filme cuando es real o no lo que ves.

La directora, que llevaba un pin de sandía -fruta convertida en símbolo del apoyo a Palestina por tener los colores de su bandera-, defendió el que los artistas expresen o no su compromiso por Gaza u otros asuntos

"Como seres humanos adultos, creo que tenemos la responsabilidad de alzar la voz contra la violencia y la injusticia (...) Pero es importante que no les digamos a otros artistas de cine que no deberían alzar la voz".