Zelenski advierte del riesgo de que los europeos hablen por separado con Putin

“En mi opinión, Putin intentará jugar con unos y con otros para dividir a Europa; le dará a cada uno un premio, un dulce, para darles la impresión de que son decisivos en esto”, dijo Zelenski en una rueda de prensa ofrecida tras su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Zelenski agregó que “cuanto más claras sean las negociaciones más útiles serán para todos”. “Es mucha gente, muchos líderes”, dijo al explicar sus reservas.

“Por eso creo que si Europa está con EE.UU., con Rusia y con Ucrania en la misma mesa tendremos más opciones de terminar esta guerra. Creo esto y le he dicho lo mismo a Emmanuel (Macron)”, declaró Zelenski.

El presidente ucraniano explicó que Macron le ha informado de sus intenciones de volver a hablar con Putin, una iniciativa que, según explicó Zelenski, el líder francés ha coordinado con otros dirigentes europeos.

El presidente ucraniano dijo también que tiene plena confianza en Macron.

Zelenski reivindicó el papel de Europa en las negociaciones al recordar que es el principal apoyo militar y económico de Ucrania.

En su rueda de prensa, Zelenski confirmó que se reuniría en Múnich con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y dijo que mantendría también una conversación telefónica con los mediadores de EE.UU. Steve Witkoff y Jared Kushner.