Confirman asesinato de antiguo director del regulador aeronáutico civil de Paraguay

Kanazawa había sido visto por última vez en el barrio Capilla Kue de la ciudad de San Lorenzo, cercana a la capital Asunción, y era buscado por sus familiares desde hace casi una semana.

El medio local Última Hora reportó que la muerte se produjo por una herida de arma blanca en el cuello que le produjo un "shock hipovolémico" (pérdida masiva de sangre) y que el cadáver fue hallado en el departamento de Itapúa, que colinda con la provincia argentina de Misiones y está a más de 350 kilómetros de San Lorenzo.

El cuerpo fue encontrado el pasado lunes, pero no se confirmó la identidad hasta hoy.

Las autoridades detuvieron a dos sospechosos del homicidio, uno de ellos un funcionario militar de 25 años que fue captado por cámaras de circuito cerrado abandonando la residencia de Kanazawa.

Este joven habría vendido el teléfono móvil de la víctima a otro, que lo usó para hacer compras el último martes en la ciudad de Encarnación, capital de Itapúa, solo un día después de que las autoridades hallaran el cadáver que presumían era Kanazawa.