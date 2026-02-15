Hospital gazatí niega presencia de grupos armados y pide a MSF que se retracte

"El Complejo Hospitalario Naser rechaza formalmente las acusaciones falsas, infundadas y engañosas de Médicos Sin Fronteras (MSF) sobre la presencia o el uso de armas o grupos armados en el hospital", denunció el centro médico en un texto en el que, sin embargo, reconoce "amenazas y ataques por parte de individuos" durante los dos años de ofensiva bélica.

"La Franja de Gaza se encuentra bajo un estado de emergencia extremo y prolongado como resultado de ataques sistemáticos contra instituciones civiles. En estas condiciones, se han producido acciones ilegales aisladas por parte de individuos y grupos incontrolados en toda la sociedad, incluyendo intentos de algunos de portar armas".

Es por ello, continúa el comunicado, por lo que en el Naser había un grupo de "policía civil" con el mandato de "proteger a los pacientes y al personal médico, asegurar la infraestructura hospitalaria y prevenir la entrada armada" al centro médico.

"Esta presencia es protectora, civil y legal, y no constituye una actividad militar ni el uso del hospital por parte de un grupo armado. Su objetivo es garantizar la seguridad del personal y de los pacientes", aclara el texto, en el que no queda claro si este grupo está armado o no.

"Nos sorprende la declaración de Médicos Sin Fronteras y les instamos a reconsiderar aquellas decisiones que solo agravarán el sufrimiento de nuestra población en las circunstancias actuales", añade.

MSF suspendió desde el pasado 20 de enero todas sus actividades médicas no esenciales en el Hospital Naser, entre otros motivos, por la presencia de hombres armados en el recinto hospitalario, confirmó ayer sábado a EFE.

Preocupaciones relacionadas con "la gestión de la estructura, la salvaguarda de su neutralidad y las violaciones de la seguridad" llevaron a la organización a tomar esta decisión.

Entre estos incidentes se incluyen la presencia de hombres armados, intimidación, detenciones arbitrarias de pacientes y un episodio reciente sobre el que existen sospechas de una posible vinculación a un movimiento armado, según MSF.