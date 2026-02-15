Irán libera a otro político reformista detenido tras criticar la represión de protestas

Mohsen Aminzadeh, miembro del Frente de Reformas de Irán, fue liberado del centro de detención de Evin tras pagar una fianza de 50.000 millones de riales (26.700 euros), informó el sábado por la noche en X la misma coalición de partidos moderados que busca una apertura del país dentro del marco de la República Islámica.

Aminzadeh, exviceministro de Exteriores durante la presidencia de Mohamad Jatamí (1997-2005), había sido detenido el lunes pasado junto con la jefa del Frente de Reformas, Azar Mansouri; su portavoz, Javad Emam, y el exparlamentario Ebrahim Asgharzadeh, quienes fueron puestos en libertad bajo fianza el viernes.

Todos ellos han criticado la represión de las protestas en las que murieron miles de personas en enero.

Además del arresto de políticos, en las últimas semanas han sido detenidos numerosos activistas, entre ellos el guionista Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película ‘Un simple accidente’.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También la premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, fue condenada el 8 de febrero a una nueva pena de siete años de prisión, la décima sentencia en su contra desde 2021.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre por la caída del rial en Teherán, pero pronto se extendieron al resto del país entre llamadas al fin de la República Islámica. Fueron sofocadas tras una represión en la que el Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos.

Organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.010 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.700 posibles muertes y estiman unos 53.800 arrestos.