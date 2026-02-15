Irán reconoce detenciones de estudiantes menores y de personal sanitario durante protestas

“El Gobierno enfatiza que deben respetarse los derechos de las personas menores de 18 años conforme a la Ley de Procedimiento de Justicia Juvenil”, declaró la portavoz del Gobierno, Fatemeh Mohajerani, a la agencia ILNA.

Mohajerani dijo que para evaluar la situación de todos los menores de edad detenidos durante las protestas se ha celebrado una reunión conjunta entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y la Vicepresidencia Jurídica, sin informar sobre cuántos estudiantes se encuentran detenidos.

Según la organización de derechos humanos opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, 141 estudiantes se encuentran entre los más de 53.800 detenidos durante las movilizaciones que comenzaron a finales de diciembre por el deterioro de la situación económica y se extendieron con llamadas al fin de la República Islámica.

Entre los detenidos se encontraban también 33 miembros del personal sanitario, 11 de los cuales han sido puestos en libertad, anunció hoy el presidente del Consejo Médico de Irán, Mohammad Raiszadeh, según informó la agencia Fars.

No obstante, el funcionario rechazó las informaciones que vinculaban la detención de médicos con la prestación de servicios sanitarios a manifestantes heridos y aseguró que ninguno de los profesionales fue arrestado por cumplir con su labor médica.

Las manifestaciones en Irán fueron apagadas tras una violenta represión que, según el balance oficial, causó 3.117 muertos, aunque HRANA sitúa en 7.010 los fallecidos y continúa verificando más de 11.700 posibles muertes.