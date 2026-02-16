Al menos tres muertos en Sudán tras el ataque de paramilitares contra un hospital

La Red de Médicos de Sudán indicó en un comunicado que las FAR atacaron con dron el Hospital Al Mazmum este domingo por la noche, "provocando la muerte de tres personas y heridas a otras siete, incluyendo personal médico, mientras realizaban sus labores humanitarias" en el centro.

La ONG sostuvo que atacar instalaciones sanitarias constituye "una violación flagrante del derecho internacional que prohíbe los ataques contra centros médicos y de personal sanitario", y subrayó que estos incidentes "agravan el sufrimiento de la población civil y le privan del acceso a servicios médicos".

Asimismo, la Red "responsabilizó plenamente" a los líderes de las FAR del ataque al hospital, e instó a la "comunidad internacional a que cumpla su función de prevenir todo tipo de ataques contra centros de salud, garantizar la protección del personal médico y de los pacientes, y exigir responsabilidades a los responsables".

Mientras, sigue el recrudecimiento de los combates en la vasta región de Kordofán, donde este lunes las autoridades locales de Al Rahad, en el estado de Kordofán del Norte (centro de Sudán), informaron de al menos un muerto y seis heridos en un ataque con drones de las FAR contra una parada de transporte.

La localidad de Al Rahad ha sido testigo de una serie de ataques con drones en las últimas semanas, que han causado muertes, heridos e interrupciones de servicios esenciales, como el suministro eléctrico.

Los intensos combates en Kordofán se deben a los intentos de las partes en conflicto de controlar esa vasta región por su situación y recursos estratégicos, pues además de ser rica en petróleo, es también un importante punto de conexión entre el oeste y el centro del país.

La guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar comenzó a mediados de abril de 2023 y ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de trece millones a abandonar sus hogares.