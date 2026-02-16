Gobierno argentino anticipó cambios en licencias médicas en el proyecto de reforma laboral

La senadora de La Libertad Avanza (LLA, partido de Milei), y una de las impulsoras de la aprobación del proyecto en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, informó que el oficialismo evalúa introducir cambios en el artículo del proyecto de reforma laboral para asegurar el pago del 100 % del salario en casos de enfermedades graves.

"Vamos a hacer una modificación para enfermedades severas, degenerativas, irrecuperables y vamos a dejar el 100 % (del salario). Lo estamos trabajando. Sólo en caso de verificación de casos fehacientes", indicó este domingo la legisladora en una entrevista con la señal TN.

El proyecto, que obtuvo media sanción en el Senado en la madrugada del jueves y deberá debatirse en la Cámara de Diputados, establecía que los trabajadores que sufran una enfermedad por cuestiones recreativas ajenas al trabajo cobrarían el 50 % del salario cuando la licencia supere los tres meses, y el 75 % en caso de afecciones causadas por una cuestión involuntaria.

Según explicó, la iniciativa busca combatir lo que calificó como una "mafia en los certificados médicos", fenómeno al que atribuyó un 15 % de ausentismo laboral en el país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El proyecto prevé la creación de juntas médicas integradas por profesionales de hospitales públicos o establecimientos privados de reconocida trayectoria para certificar las licencias prolongadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El trabajador que simula una dolencia para ausentarse no va a poder seguir haciéndolo. Si lo intenta, cobrará solo el 50 % del salario", advirtió Bullrich y remarcó la necesidad de "desarmar la industria del certificado trucho (falso)".

Aseguró que el certificado psiquiátrico es uno de los recursos más utilizados. "Es un exceso enorme, pasa en todos lados", expresó.

El esquema vigente establece que el trabajador puede conservar su puesto durante un año en caso de enfermedad y que, transcurridos dos años, corresponde la indemnización prevista en la Ley de Contrato de Trabajo.

El Senado argentino aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de reforma laboral propuesto por el presidente Javier Milei, que modifica radicalmente las condiciones del trabajo en este país, caracterizado por un alto nivel de sindicalización y una larga historia de lucha obrera.

El Gobierno busca que la iniciativa se vote en la Cámara de Diputados y se promulgue la ley antes del 1 de marzo, cuando comienza el periodo ordinario del Congreso y Milei ofrecerá un discurso a la nación. El debate de este proyecto de ley se desarrolla actualmente en sesiones extraordinarias.