Greenpeace simula los efectos medioambientales de vertidos de la "flota fantasma rusa"

Berlín, 16 feb (EFE).- La organización ambientalista Greenpeace publicó este lunes los resultados de ocho simulaciones en las que se observan los efectos medioambientales de eventuales vertidos de petróleo de la conocida como "flota fantasma rusa", buques con los que Rusia trata de evitar las sanciones internacionales por la guerra contra Ucrania.