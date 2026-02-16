Gustavo Rivara, argentino que estuvo preso en Venezuela: “No tenía ningún derecho”

"No tenía ningún derecho y eso me lo hacían saber. Ellos me decían que hiciera de cuenta que estaba en Guantánamo. Yo era el único extranjero que había en el Helicoide, solamente teníamos guerrilleros colombianos, un par de narcotraficantes bastante famosos y pesados, y luego yo era el único argentino en el Helicoide”, dijo Rivara este lunes en una entrevista con Radio Rivadavia desde Ibagué, en Colombia.

Sobre El Helicoide contó que "está bajo tierra. Se encuentra con luz artificial, sucio porque por encima de ti pasan vehículos. Yo tengo problemas en mis ojos por la suciedad. No te permiten dormir correctamente porque pasan lista, te despiertan muy temprano, estábamos todo el tiempo alertas. Éramos filmados todo el tiempo, teníamos cámaras en los baños”.

Rivara también afirmó que allí vio “mujeres detenidas con hijos, separadas de su familia, gente toda inocente, sin proceso judicial. Uno solo se consuela de que hay otros que hicieron menos que uno para estar ahí”.

Según su testimonio, durante las primeras tres semanas después de su captura estuvo en un centro de investigaciones, donde fue interrogado.

“Estuve atado a la cintura con un arnés y con esposas. No te las permiten sacar en todo el día, duermes con las esposas”, aseguró y contó que permaneció un año sin hacer una llamada, incomunicado.

El argentino, de 52 años, fue detenido el 18 de enero de 2025 en la ciudad de Barinas cuando intentaba regresar a Colombia, por haber ingresado "de manera irregular" a Venezuela.

Relató, además, que recién diez meses después de ser encarcelado pudo defenderse ante la justicia, donde había sido acusado de traición a la patria.

Sobre su liberación dijo: “Yo no creí que iba a salir. Hasta último momento estaba seguro de que me iban a trasladar, pensé que iba a morir en la cárcel".

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, aseguró este lunes que aún quedan más de 600 de estos detenidos en el país, después de las 444 excarcelaciones que ha verificado la organización desde el pasado 8 de enero, cuando el Gobierno anunció un proceso de liberaciones.

Hasta el momento, las autoridades argentinas anunciaron la liberación de dos ciudadanos del país que se encontraban detenidos en Venezuela: Rivara y Roberto Baldo -preso desde finales de 2024-. Aún reclaman que excarcelen al gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.