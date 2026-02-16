La Cumbre de la IA colapsa Nueva Delhi entre precios astronómicos y caos logístico

El desembarco de más de 35.000 delegados y quince jefes de Gobierno ha provocado que las tarifas de los hoteles de lujo escalen hasta los 140.000 dólares por una estancia de cinco días, en establecimientos como el Oberoi.

Este incremento de hasta 1.000 por ciento, en los precios de las habitaciones de ultra lujo como las suites presidenciales, afecta también a los alojamientos de categorías inferiores que han multiplicado por cinco sus tarifas habituales en zonas estratégicas como Aerocity, próximas al aeropuerto de la capital india.

La Asociación de Hoteles de la India defendió este lunes estos incrementos al asegurar que los precios responden a la dinámica natural del libre mercado ante una demanda internacional inelástica.

El exjefe financiero de la tecnológica Infosys Mohandas Pai advirtió en un mensaje público al Gobierno que esta situación proyecta una pésima imagen del país hacia los visitantes extranjeros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Esto es absurdo, da una mala imagen a la India, sugiriendo que los visitantes extranjeros no son bienvenidos y que los estafamos... Las cadenas hoteleras necesitan un Código de Conducta. Los precios pueden subir, pero no 10 o 15 veces", dijo en un mensaje en X.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La parálisis del tráfico en las principales arterias de la metrópoli coincide con el inicio de los exámenes nacionales de secundaria en los que participan miles de jóvenes locales este martes.

La Policía de Nueva Delhi ha tenido que asignar oficiales específicos para asegurar que los estudiantes puedan llegar a sus centros de examen a través de las zonas bloqueadas por las caravanas oficiales.

Las autoridades de tráfico han emitido una recomendación formal para que incluso los diplomáticos, delegados, y asistentes a la cumbre utilicen el metro de la ciudad con el fin de evitar el colapso de las rutas hacia el recinto de la cumbre.

Muchos asistentes de nivel medio se han visto desplazados hacia ciudades satélites como Noida o Gurgaon donde los tiempos de traslado hacia el epicentro del evento ya superan las dos horas.

La AI Impact Summit 2026 reunirá durante toda la semana en la capital india a una veintena de jefes de Estado y de Gobierno junto a líderes tecnológicos como Sam Altman o Bill Gates.

Esta confluencia de líderes de Silicon Valley y mandatarios internacionales pone a prueba la infraestructura de una de las ciudades más pobladas del mundo.