La economía japonesa creció un 1,1 % en 2025 impulsada por la recuperación del consumo

El consumo, que representa en torno al 60 % de la economía del país asiático, aumentó un 1,4 % el año pasado, frente a la caída del 0,6 % de 2024 y el leve incremento del 0,1 % de 2023, según los datos preliminares publicados por la Oficina del Gabinete nipón.

El indicador también se vio favorecido por el aumento de las exportaciones, del 2,9 % el año pasado, frente al incremento del 0,9 % anotado un año antes.

Las importaciones aumentaron un 4 % en 2025 en Japón, el factor principal que frenó un crecimiento económico mayor.

La inversión corporativa creció un 1,5 %, frente a la caída del 0,2 % de 2024, mientras que el gasto público se incrementó un 0,7 %, menos de la mitad que en el año precedente.

La inversión pública en el archipiélago cayó un 0,7 % dicho año, en comparación con la contracción del 1,8 % del anterior.

El portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, aseguró en una rueda de prensa que el Gobierno va a acelerar la implementación del multimillonario presupuesto complementario aprobado por la Administración de la primera ministra, Sanae Takaichi, para "proteger la vida del pueblo en la tendencia actual de alza de precios".

Kihara aseguró que el Ejecutivo de Takaichi buscará lograr una economía fuerte basada en finanzas proactivas e inversión para sustentar su crecimiento.

En lo que respecta al último trimestre de 2025, el PIB japonés creció un 0,1 % con respecto al previo, gracias a un consumo sostenido, aunque aún débil, y principalmente por un notable aumento de la inversión inmobiliaria.

En términos interanuales, entre octubre y diciembre del año pasado la cuarta economía mundial avanzó también un 0,1 %.

En el trimestre de julio a septiembre del año pasado, el PIB nipón había retrocedido un 0,7 % intertrimestral, según datos revisados.

El consumo privado durante los últimos tres meses de 2025 aumentó un 0,1 %, una desaceleración con respecto al avance del 0,4 % en los tres meses previos, pero un avance sostenido.

Mientras, la inversión inmobiliaria aumentó un 4,8 % de octubre a diciembre, frente a la caída del 8,4 % del trimestre anterior.

La inversión corporativa aumentó un 0,2 % en el mencionado trimestre, frente al retroceso del 0,3 % anterior.

Las exportaciones bajaron un 0,3 % en los últimos tres meses del año pasado y las importaciones se redujeron otro 0,3 %.