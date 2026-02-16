Rusia lanza contra Ucrania 4 misiles hipersónicos antibuque Zircón y un misil balístico

Dos misiles Zircón fueron interceptados por las defensas aéreas ucranianas.

Un misil impactó en una localización de Ucrania no especificada por la Fuerza Aérea. “Se está precisando la información sobre tres misiles enemigos”, agrega el parte sobre lo que ha ocurrido con el resto de proyectiles empleados por Rusia en el ataque con misiles contra Ucrania.

En este bombardeo nocturno Rusia utilizó además 62 drones de larga distancia, de los que 52 fueron neutralizados y otros 9 impactaron en varios lugares de Ucrania.