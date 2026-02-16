Vesículas del tejido graso de la próstata influyen en evolución del cáncer, según estudio

La investigación -llevada a cabo por el Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (IRB CatSud, Instituto de Investigación Biomédica Cataluña Sur) y el Hospital Joan XXIII de Tarragona(noreste de España)- aporta una nueva visión sobre cómo el microambiente tumoral, en concreto la grasa periprostática, "dialoga " con el cáncer e influye en su evolución.

Según el instituto IRB CatSud, las vesículas derivadas de tejido adiposo periprostático procedente de pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo estimulan principalmente la proliferación de las células tumorales.

En cambio, las vesículas procedentes de tejido adiposo periprostático de pacientes con tumores de alto riesgo no promueven la proliferación, pero sí aumentan la capacidad de migración de las células cancerosas y estimulan la angiogénesis (formación de nuevos vasos sanguíneos), dos procesos claves para la progresión y diseminación del tumor.

El estudio revela que, además de actuar sobre las células cancerosas, estas vesículas también influyen en otras células del entorno: las de bajo riesgo promueven un perfil proinflamatorio e inmunosupresor en macrófagos (células del sistema inmunitario), lo que podría contribuir a crear un microambiente favorable al tumor en etapas iniciales.

Otro hallazgo de la investigación es la activación de vías de señalización; es decir, los efectos observados se asocian con la activación de rutas moleculares claves en el cáncer.

Según los autores, aunque los resultados se han obtenido en modelos in vitro y son necesarios estudios posteriores para confirmarlos en modelos más complejos, este trabajo representa un avance significativo en la comprensión de la biología del cáncer de próstata y abre una vía prometedora de investigación traslacional.

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres en muchos países occidentales. En España se diagnostican anualmente más de 30.000 casos.