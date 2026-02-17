El petróleo de Texas baja un 0,89 %, hasta 62,33 dólares el barril

Al cierre de la sesión en la Bolsa de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo restaron 56 centavos de dólar respecto al cierre anterior.

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, afirmó hoy que las negociaciones sobre un acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos celebradas en Ginebra concluyeron con "buenos avances" en la definición de "objetivos comunes".

Su homólogo iraní, Abás Araqchí, afirmó anteriormente que habían "alcanzado un acuerdo general sobre una serie de principios directores" sobre los que basarán la redacción de un posible texto de consenso, aunque matizó que esto no implica que lleguen "pronto" a un pacto.

Este ha sido el segundo encuentro entre Teherán y Washington tras la reanudación el 6 de febrero de las negociaciones nucleares en Mascate (Omán), en el que fue su primer encuentro desde la guerra de 12 días de junio.

Las dos partes no han fijado fecha para la próxima ronda de conversaciones indirectas entre Araqchí y el equipo estadounidense, formado por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con mediación omaní.

Por otro lado, la agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, informó de que Irán cerrará hoy “partes” del estratégico estrecho de Ormuz durante varias horas por la celebración de maniobras navales.

Según la firma Kpler, por esta ruta pasa aproximadamente un tercio de las exportaciones de crudo que se transportan por la vía marítima.