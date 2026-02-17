España espera que la UE avance hacia una supervisión única de sus mercados de capitales

"Creo que ya no hay un bloqueo, así que la discusión está progresando. Las líneas rojas habituales son ahora menos rojas, están tornándose naranjas. Y esto significa que podemos hacer progresos, quizás hacia una solución intermedia o en pasos intermedios, hacia un sistema de supervisión más integrado", dijo en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE.

Cuerpo señaló que España trabajará a favor de la propuesta para centralizar más la supervisión de los mercados de capitales en la UE, puesto que esta es un "pilar clave" de la estrategia para integrar estos mercados en el bloque, bautizada como Unión de Ahorro e Inversión, que el país apoya decididamente.

"Creo que habrá progresos en los próximos meses", dijo el ministro español, quien subrayó la necesidad de avanzar "tan rápido como sea posible" en esta integración y defendió para ello la utilidad de trabajar en grupos de países en áreas dónde no exista apoyo unánime para actuar.

La propuesta de una supervisión más centralizada, que la Comisión presentó en diciembre y aboga por dejar en manos de la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA) la vigilancia de ciertas grandes entidades, fue precisamente parte de la discusión entre el grupo de Estados denominado E6 (España, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Polonia) previa a la reunión del Eurogrupo del lunes.

Cuerpo consideró que todos los socios de la UE coinciden en la "necesidad de poner una velocidad más" a su agenda de competitividad, en particular desde las amenazas de Estados Unidos sobre Groenlandia, lo que está dando lugar a discusiones como la que tuvo lugar la semana pasada entre los líderes de la UE, pero también a distintos grupos de trabajo.

"Hay una sensación de esfuerzo conjunto de verdad, de poner una velocidad más a estas alturas porque lo necesitamos. Y allí España va a hacer valer su voz y vamos a apoyar las iniciativas que creamos que van en beneficio de una mayor competitividad en Europa sin dar un paso atrás en materia de desregulación", dijo.

En este sentido, señaló que tanto el trabajo en el seno del E6 como en el Laboratorio de Competitividad impulsado por España buscan avanzar dejando la puerta abierta a que el resto de países se unan si lo desean pero con el fin de que vean la luz "cuanto antes" iniciativas en áreas como la titulización de activos, el "régimen 28 " (una ventanilla única para empresas en toda la UE) o las destinadas a potenciar el papel internacional del euro.

Sobre este último punto, el ministro de Economía reiteró que la UE necesita "una emisión conjunta de suficiente tamaño" para que el euro esté a la altura del dólar y defendió que ello no tiene por qué pasar por una mayor emisión de deuda.

"Puede haber una sustitución de parte de la deuda de los emisores nacionales por deuda conjunta y podemos ir avanzando superando líneas rojas tradicionales", dijo Cuerpo, quien avanzó que en las próximas semanas presentará a sus socios una propuesta en este sentido.