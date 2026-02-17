Japón registró un déficit comercial de 6.350 millones de euros en enero

El saldo negativo contrasta con el superávit de 113.490 millones de yenes (625 millones de euros/740 millones de dólares) del pasado mes de diciembre, pero supone menos de la mitad del déficit de 2,74 billones de yenes (15.100 millones de euros/17.900 millones de dólares) registrado en enero de 2025, según los datos publicados por el Ministerio de Finanzas.

Las exportaciones japonesas aumentaron un 16,8 % interanual en el primer mes de este año, hasta 9,18 billones de yenes (50.600 millones de euros/59.970 millones de dólares), mientras que las importaciones se redujeron un 2,5 %, hasta 10,34 billones de yenes (59.950 millones de euros/67.500 millones de dólares).

Por países, Japón registró el mes pasado con China, su mayor socio comercial, un déficit de 1,08 billones de yenes (5.970 millones de euros/7.075 millones de dólares), lo que supone un 24,9 % menos con respecto al saldo negativo obtenido un año antes.

Con la primera economía del mundo y su segundo socio comercial, Estados Unidos, el país asiático obtuvo un superávit de 366.995 millones de yenes (2.020 millones de euros/2.400 millones de dólares), lo que supone un 23 % interanual menos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con la Unión Europea, su tercer socio comercial, Japón registró un déficit de 202.393 millones de yenes (1.115 millones de euros/1.320 millones de dólares), una reducción del 49,8 % interanual.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con Brasil, el país asiático redujo su déficit un 5 %, hasta 72.782 millones de yenes (400,8 millones de euros/475 millones de dólares), mientras que en el caso del saldo negativo con Chile se recortó en un 12,9 %, hasta 105.711 millones de yenes (582 millones de euros/690 millones de dólares).

Japón logró, en cambio, un superávit con México por valor de 56.800 millones de yenes (313 millones de euros/370,7 millones de dólares), un 3 % inferior al anotado en el mismo mes de 2025.