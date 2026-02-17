Jerí abandona el Palacio de Gobierno de Lima tras ser censurado por el Congreso de Perú

Jerí apareció en el patio de honor de la sede gubernamental, en el centro histórico de Lima, acompañado por su gabinete de ministros, que encabezó el primer ministro, Ernesto Álvarez.

El ahora exmandatario se dirigió hasta las rejas del patio de honor, desde donde se despidió de sus ministros y de un grupo de ciudadanos que se ubicó en la Plaza de Armas de Lima, tras lo cual abordó una camioneta particular que abandonó la zona.

Poco antes, Álvarez había informado que los ministros se reunirían para despedirse del gobernante, algo que sucedió en uno de los salones del Palacio de Gobierno, según mostraron imágenes difundidas por medios locales.

El Congreso de Perú censuró a Jerí este martes por las reuniones semiclandestinas que tuvo con empresarios chinos y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que antes tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.

Al respecto, Álvarez afirmó este martes que "el peso de los hechos sobrepasó" al gobierno de Jerí y que se debía "acatar democráticamente", la decisión del Congreso.

Añadió que los ministros también debían "agradecer públicamente la confianza brindada por el presidente y pasar la página" y volver a los "quehaceres habituales".

El primer ministro, quien por ley deberá mantenerse en el cargo hasta que el nuevo gobierno designe a su sucesor, consideró, además, que Jerí debía "evitar" emitir algún pronunciamiento "porque en realidad ya no cabe".

El Congreso escogerá este miércoles en un pleno extraordinario al nuevo presidente interino del país entre los legisladores derechistas María del Carmen Alva y Héctor Acuña, y los izquierdistas Edgar Reymundo y José Balcázar, que presentaron sus candidaturas para asumir la Presidencia del Congreso y, por ende, la jefatura de Estado de Perú.

Jerí ejercía desde octubre pasado la Presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), por lo que su sucesor deberá dirigir el Ejecutivo de forma interina hasta ceder el mando el próximo 28 de julio al ganador o ganadora de las elecciones presidenciales, convocadas para el 12 de abril.