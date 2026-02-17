Jueza ordena restituir una muestra sobre esclavitud en la casa de Washington en Filadelfia

La jueza Cynthia Rufe, del Distrito Este de Pensilvania, emitió un dictamen que obliga al Servicio de Parques Nacionales a restablecer 34 paneles y videos educativos que explicaban cómo vivían los esclavos en el que fuera hogar de Washington en la primera capital del país durante la mayor parte de su presidencia (1789-1797).

En una opinión de 40 páginas publicada este lunes - Día de los Presidentes en EE.UU.-, Rufe considera que la Administración no puede reescribir ni "borrar" la historia mediante cambios unilaterales en los contenidos de los parques nacionales y comparó su actuación con el control gubernamental retratado en la novela '1984', de George Orwell.

La magistrada subraya que el Departamento del Interior no puede modificar por su cuenta la interpretación histórica acordada con la ciudad de Filadelfia y exige la reinstalación de los paneles retirados el mes pasado del Parque Histórico Nacional de la Independencia.

La orden prohíbe además sustituir los materiales sobre esclavitud por otros que presenten una narrativa distinta mientras se resuelve el litigio, iniciado por autoridades de la ciudad en busca de restablecer la exhibición, titulada ‘La Casa del Presidente: Libertad y esclavitud en la construcción de una nueva nación’.

El dictamen de Rufe es una medida cautelar mientras continúa analizando el caso y podría ser apelado por el Gobierno federal.

La disputa tiene lugar tras una orden ejecutiva firmada por Trump en marzo de 2025, para "restaurar la verdad y la cordura a la historia estadounidense" en los museos, parques y lugares emblemáticos del país y eliminar contenidos que, a su juicio, "menosprecian" a Estados Unidos, que este año cumplirá 250 años.

De acuerdo con esa directiva, el Servicio de Parques Nacionales retiró en enero la exhibición en la residencia donde también vivió el segundo mandatario estadounidense, John Adams, (1797-1801) hasta que la Casa Blanca estuvo lista en 1800, ubicada muy cerca del Pabellón de la Independencia (Independence Hall), donde se adoptó la Declaración de Independencia de las entonces Trece Colonias.

Organizaciones de derechos civiles y expertos en memoria histórica advierten que este giro supone recentrar el relato oficial en una visión que minimiza la esclavitud y la discriminación racial en la creación de la nación estadounidense.

En Mount Vernon, el histórico hogar de Washington en Virginia, gestionado por una fundación privada, exhibiciones permanentes recrean y ponen en contexto la vida de más de un centenar personas esclavizadas en la plantación, destacando sus historias individuales en muestras que explican además la evolución de las ideas del primer presidente estadounidense sobre la esclavitud.