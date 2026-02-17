La Policía de Brasil investiga la filtración de datos fiscales de magistrados del Supremo

Los registros se realizaron a petición del propio Tribunal Supremo, que decretó el cese de los funcionarios implicados, cuyos nombres no han sido divulgados por las autoridades.

El Supremo también ordenó la imposición de medidas cautelares contra los investigados, tales como el uso de tobillera electrónica y la prohibición de la salida del país, según un comunicado de la Policía Federal.

El Fisco informó que la semana pasada el Tribunal Supremo solicitó una auditoría en sus sistemas para identificar irregularidades en el acceso a los datos de los magistrados de la alta corte y de sus familiares durante los últimos tres años.

El organismo tributario resaltó en un comunicado que sus sistemas son totalmente rastreables, por lo que cualquier irregularidad es "detectable, auditable y punible".

Desde 2023, cuando el Fisco endureció los controles de los accesos a los datos fiscales, se abrieron siete procesos disciplinarios contra funcionarios del organismo, de los cuales tres se saldaron con despidos y otros cuatro con sanciones.

Según el portal 'Metrópoles', los datos fiscales filtrados ilegalmente pertenecen a la mujer del magistrado Alexandre de Moraes, Viviane Barci, y el hijo de otro juez, que no fue identificado.

Barci ha acaparado titulares de prensa en las últimas semanas al conocerse que el bufete de abogados que dirige firmó un contrato millonario con el Banco Master, liquidado en noviembre pasado por el Banco Central debido a un fraude de grandes proporciones.

La abogada también fue objeto de sanciones económicas por parte del Gobierno de Estados Unidos, dentro de las represalias adoptadas el año pasado por Washington contra el juez Alexandre De Moraes, por el juicio que llevó a la condena del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023), un proceso que fue calificado como "una caza de brujas" por el presidente estadounidense, Donald Trump.