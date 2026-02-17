Las empresas latinoamericanas prefieren España para saltar a Europa y regiones emergentes

"Esta doble función –de receptor y de reemisor de inversión– confirma a España como un actor singular dentro de la arquitectura internacional de las inversiones latinoamericanas en el espacio iberoamericano", dice el informe presentado este martes entre sus conclusiones.

'España como economía trampolín de inversiones en Iberoamérica. Un estudio de las empresas latinoamericanas en el exterior' analiza la inversión extranjera directa (IED) de origen latinoamericano y, en particular, el papel de ese país para canalizar tales flujos de capital.

Según el documento, la IED latinoamericana ya no es puramente regional, sino que forma parte de redes globales más sofisticadas: las empresas multilatinas han ido expandiendo sus operaciones mediante estrategias cada vez más complejas, que incluyen el uso de filiales intermedias ubicadas en países que ofrecen ventajas institucionales, logísticas, fiscales o culturales.

En este contexto, España desempeña un papel "central" gracias a su proximidad cultural, un marco normativo "estable", con el 'paraguas' de la UE, una infraestructura "avanzada", talento y una posición geopolítica de nexo entre Europa y Latinoamérica.

"España es el primer país de Europa y el segundo del mundo (solo detrás de EE.UU.) -constata el estudio- con más trampolines de empresas latinoamericanas. Un fenómeno que se da con especial intensidad hacia economías como Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Japón, Singapur o Corea del Sur".

Pero el capital latinoamericano también elige España para adquirir empresas o constituir filiales para invertir, a su vez, en otros países de América, incluido EE.UU., recordó la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, lo que definió como "empresas multiiberomericanas".

EE.UU. encabeza la lista con 444 empresas 'trampolín' latinoamericanas, seguido de España (312) y el Reino Unido (279). México (118), Panamá (46) y Brasil (43) son los principales países de origen de esas compañías en España.

En concreto, 112 matrices latinoamericanas utilizan España como 'trampolín' directo de primer nivel para extender su actividad a otros países.

La directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, la economista Isabel Álvarez, resaltó que España se ha convertido en una base operativa global y el fenómeno 'trampolín' se ha convertido en un aspecto "estructural", según las evidencias basadas en datos.

Un volumen significativo de la IED originada en América Latina no va directamente al destino final, sino que se canaliza a través de economías intermedias. Y España destaca no sólo por el número de operaciones, sino también por el rol estratégico que asumen muchas de esas filiales, actuando como sedes regionales, centros administrativos o nodos de decisión de grupos empresariales latinoamericanos.

El análisis muestra que la geografía de la IED latinoamericana cambia. Los destinos tradicionales como EE.UU. y países vecinos siguen concentrando buena parte de las inversiones, pero se observa una "diversificación clara" hacia regiones menos convencionales, como Asia Oriental y Oriente Medio.

En estos casos, los 'trampolines' (y España es uno de los más relevantes) permiten superar la "distancia psíquica y las barreras regulatorias o culturales", de manera que se facilita la entrada en mercados lejanos, pero estratégicamente relevantes.

Este patrón es consistente con el crecimiento visto en inversiones en los sectores de servicios financieros, energía, tecnología, logística y consultoría.

El informe permite concluir que España es utilizada como plataforma para acceder a Europa y también como punto de partida hacia regiones emergentes.

La tendencia se acentúa en sectores de alto valor añadido y en proyectos relacionados con la transición energética, la digitalización y los servicios financieros avanzados.

Otra conclusión apunta que el uso de 'trampolines' está vinculado a la existencia de redes de propiedad complejas, en las que se advierte una proporción creciente de filiales indirectas y cadenas de propiedad multinivel.

Los tres países latinoamericanos con mayor número de matrices globales (Brasil, México y Colombia) también son los que tienen mayor número de filiales por todo el mundo.

España es el cuarto destino mundial de inversión extranjera directa (IED) procedente de América Latina, según el informe Global LATAM 2025 (ICEX-Segib). Y ocupa en este punto "posiciones relevantes" respecto a 13 países de la región.

El 5 % de la IED que recibió España en 2023 procedía de América Latina, con México, Costa Rica, Panamá y Brasil a la cabeza, superando los 2.350 millones de dólares, según datos del Gobierno.