Macron llega a India para asistir a la cumbre de la IA y aumentar la cooperación bilateral

"La India espera con interés su visita y elevar nuestros lazos bilaterales a nuevas alturas. Estoy seguro de que nuestras conversaciones reforzarán aún más la cooperación en todos los sectores y contribuirán al progreso global", escribió el primer ministro de la India Narendra Modi en una publicación de X.

"Nos vemos en Mumbai y más tarde en Delhi, mi querido amigo", añadió.

Por su parte, Macron, antes de aterrizar, indicó en la misma red social que su viaje de tres días entre Mumbai y Nueva Delhi servirá para llevar la asociación estratégica un paso más allá. "Juntos, iremos aún más lejos en nuestra cooperación. Nos vemos, mi querido amigo Narendra Modi", expresó el mandatario.

El presidente francés informó que viajaban con él líderes empresariales y los actores económicos, industriales, culturales y digitales que dan vida real y tangible a los lazos entre la India y Francia.

Está previsto que el presidente francés durante su visita oficial de tres días al país se reúna hoy en Bombay con el primer ministro Narendra Modi.

"Durante estos encuentros, revisarán los avances de la Asociación Estratégica entre India y Francia y sus conversaciones se centrarán en consolidar la asociación estratégica y diversificarla hacia áreas nuevas y emergentes", según informó un comunicado emitido por el Gobierno de la India.

Los dos líderes también inaugurarán el Año de la Innovación India-Francia 2026 y se dirigirán a una reunión de cúpulas corporativas, startups, científicos y otros dinamizadores del sector tecnológico de ambos países.

Macron se trasladará a Nueva Delhi mañana para continuar con su agenda oficial y participar en la Cumbre de Inteligencia Artificial, una cita donde el poder de Silicon Valley y una veintena de mandatarios internacionales, entre los que destacan el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, convergen para diseñar la futura gobernanza de los algoritmos.

En este escenario, el presidente francés será el encargado de pronunciar el discurso con motivo de la sesión inaugural de la Cumbre durante la jornada del jueves.

Esta visita coincide con la reciente aprobación por parte del Gobierno de la India de un paquete masivo de adquisición de defensa por valor de unos 42.800 millones de dólares, que incluye la compra de una nueva flota de cazas Rafale a Francia, un marco en el que se espera que estos días los dos líderes firmen formalmente el histórico pacto de defensa.