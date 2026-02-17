Un incendio en el centro de Nápoles causa graves daños al histórico Teatro Sannazaro

Según la primera reconstrucción, las llamas se produjeron debido a un cortocircuito en el interior del teatro y se propagaron rápidamente, afectando a gran parte del edificio en la céntrica Via Chiaia y la cúpula del teatro quedó completamente destruida, informaron los medios italianos.

En algunas imágenes publicadas por residentes en redes sociales, se pueden ver las llamas devorando un apartamento en un condominio adyacente al histórico teatro, construido principalmente de madera.

El edificio, centro de producción teatral con una importante historia, se encuentra en una de las zonas más turísticas de la ciudad.

Los vecinos denunciaron el aire irrespirable y muchos se vieron obligados a abandonar sus casas y cuatro personas tuvieron que ser atendidas por intoxicación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lara Sansone, la propietaria del Sannazaro junto a su esposo, Sasà Vanorio, llegó inmediatamente al lugar muy afectada al ver el estado en el que ha quedado el teatro.