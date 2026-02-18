El Brent escala un 4,35 % y supera los 70 dólares ante las diferencias entre EEUU e Irán

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó este viernes en 70,35 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de la capital británica, lo que supone un avance de 2,93 dólares con respecto a la última cotización, cuando acabó en 67,42 dólares.

Irán y Estados Unidos coinciden en que se han producido avances en las negociaciones nucleares tras la segunda ronda mantenida el martes en Ginebra (Suiza), pero mantienen diferencias en el alcance del progreso y no reconocen sus líneas rojas, mientras continúan las tensiones militares.

Precisamente, las bajadas del petróleo de ayer se producían después de que Irán afirmara que había alcanzado con EE.UU., un consenso sobre los "principios" de un posible acuerdo nuclear, lo que mitigó los temores de los inversores ante una posible escalada entre ambas potencias que pudiera afectar al suministro de crudo.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, ha dicho que aunque han alcanzado una resolución general sobre una serie de principios directores, sobre los cuales basarán la redacción de un posible texto de acuerdo, ello no significa que se llegará pronto al mismo, ya que “cuando se llega a la redacción del texto, "el trabajo se vuelve más difícil”.

Según el último informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), se dejarían sin cambios sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026, con un aumento de 1,38 millones de barriles diarios (mbd) respecto a 2025, hasta situar el consumo total en 106,5 mbd.

Para 2027, la OPEP prevé que la demanda global crezca alrededor de 1,34 millones de bd, hasta 107,86 millones de bd, las mismas cifras que hace un mes.

La OPEP+, integrado por los 12 Estados de la OPEP junto con Rusia y otros nueve aliados, empezó a aumentar su producción de petróleo en 2025 tras años de recortes para apuntalar los precios, y pausó las subidas en el primer trimestre de 2026 ante la posibilidad de un exceso de oferta.

El próximo 1 de marzo, ocho miembros de la OPEP+ se reunirán para decidir si reanudan los incrementos de producción en abril.