El Gobierno talibán libera a tres soldados paquistaníes tras la mediación de Arabia Saudí

El portavoz del Emirato Islámico de Afganistán, Zabihullah Mujahid, confirmó en una declaración publicada en la red social X que la decisión se tomó "en línea con la política del Emirato Islámico de Afganistán, que enfatiza mantener relaciones positivas con todos los países", y en consideración del próximo mes sagrado del Ramadán.

Los tres uniformados fueron entregados formalmente a la delegación saudí que llegó a la capital afgana el pasado lunes, después de intensas gestiones diplomáticas para facilitar su retorno seguro.

Los soldados habían sido capturados el 12 de octubre de 2025 durante una serie de enfrentamientos armados registrados entre las fuerzas afganas y el ejército de Pakistán en la zona fronteriza.

Mujahid subrayó que la liberación es una respuesta positiva a la petición expresa realizada por las autoridades de Riad, intentando destacar el papel del reino árabe como un mediador en los conflictos de Asia Central.

La entrega de los prisioneros busca rebajar la tensión acumulada en la frontera común, donde los incidentes armados han sido frecuentes durante los últimos meses debido a las disputas territoriales y de seguridad.