Polonia prohíbe acceso y circulación de vehículos chinos cerca de instalaciones militares

Durante una rueda de prensa celebrada hoy tras la sesión del Senado, el ministro calificó la decisión de "justificada" porque, dijo, "responde a una tendencia global de seguridad, y recordó que "la propia China ha prohibido la entrada de coches eléctricos estadounidenses a las instalaciones de sus unidades militares".

La medida, propuesta por el Estado Mayor General polaco, tiene como objetivo reducir riesgos de ciberespionaje y la filtración de datos sensibles a través de los dispositivos instalados en automóviles de fabricación china.

El general Wiesław Kukuła, jefe del Estado Mayor, expresó la víspera su preocupación acerca de los "riesgos sobre la integración de sistemas digitales en los vehículos modernos" chinos.

Según Kukuła, los sensores, cámaras y dispositivos GPS de estos automóviles podrían "ser utilizados por servicios de inteligencia extranjeros para crear mapas de las instalaciones, fotografiarlas o incluso rastrear a los soldados".

El Servicio de Protección Estatal (SOP), que se ocupa de la custodia de personalidades políticas, ya ha introducido una prohibición similar recientemente, y la Policía polaca analiza en qué medida debe implementarla también en sus instalaciones.

La normativa afecta todos los vehículos chinos y, además, exige que los dueños de vehículos de cualquier marca desconecten los localizadores y dispositivos de grabación antes de acceder a una instalación militar.

En el caso de visitantes se podrá además escoltar al vehículo mientras permanezca dentro o cerca de los acuartelamientos.

Polonia se une así a otros países que han adoptado restricciones similares, como el Reino Unido, que desde abril de 2025 prohíbe aparcar vehículos eléctricos chinos a menos de tres kilómetros de bases militares sensibles, o Estados Unidos, donde se ha vetado el uso de fondos federales para la compra de flotas de vehículos hechos en China, según la agencia PAP.