Cinco personas mueren electrocutadas en Haití

El accidente se produjo en la calle Grégoire, en Pétion-Ville, una zona muy transitada por peatones y comerciantes fijos y ambulantes, de acuerdo con varias fuentes consultadas por EFE.

Los comerciantes acudieron rápidamente para socorrer a las víctimas, mientras la compañía Electricidad de Haití (EDH) procedió a un corte de emergencia en la zona para evitar más víctimas.

Alertados, los servicios de emergencia acudieron al lugar para evacuar a las víctimas que aún estaban con vida a los centros hospitalarios operativos.

Por el momento, las autoridades municipales y centrales aún no han comunicado el balance exacto de víctimas.

La red eléctrica de la empresa pública EDH se encuentra en un estado de deterioro sin precedentes, en medio de la prolongada crisis que atraviesa el país, el más pobre de América.