Honduras incauta 82 kilos de cocaína ocultos en vehículo en zona fronteriza con Nicaragua

La sustancia ilícita fue incautada en el sector de Pavana, en el sur del país, tras labores de inteligencia que alertaron sobre el presunto trasiego de estupefacientes por la zona, informó la Policía hondureña en un comunicado.

Agregó que el operativo fue coordinado por la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA).

Durante la inspección del automóvil, los agentes utilizaron equipos de escaneo que revelaron compartimentos falsos, conocidos como "caletas", y un doble fondo diseñado específicamente para el transporte de estupefacientes.

En su interior se hallaron 82 paquetes rectangulares, de aproximadamente un kilogramo cada uno, que, tras las pruebas de campo, dieron positivo por cocaína.

Pese al hallazgo, la Policía hondureña confirmó que no se produjeron detenciones, aunque las investigaciones permanecen abiertas para identificar y capturar a los responsables que abandonaron o tripulaban el vehículo.

La droga será remitida a los laboratorios de Medicina Forense del Ministerio Público (Fiscalía) para determinar su grado de pureza y su valor en el mercado internacional.

Esta operación forma parte de la estrategia de seguridad nacional para frenar el flujo de narcóticos en los principales ejes carreteros del país centroamericano.

Por su ubicación geográfica, principalmente en el Caribe, Honduras es utilizada por narcotraficantes internacionales para enviar cargamentos, especialmente de cocaína, hacia Estados Unidos, utilizando avionetas y embarcaciones rápidas.