Keiko Fujimori dice que "la democracia está en peligro" en Perú con elección de Balcázar

"Es un día muy triste para el país. Han permitido que la izquierda radical vuelva a gobernar", sostuvo Fujimori en un mensaje en la red social X en el que aludió a que Balcázar representa al partido marxista Perú Libre, que ganó las elecciones peruanas de 2021 con Pedro Castillo, quien luego fue destituido y ha sido condenado por el fallido golpe de Estado de fines de 2022.

La líder del partido Fuerza Popular, que figura como segunda en las encuestas hacia las elecciones generales de abril, acusó por esta elección directamente a López Aliaga, el líder del partido ultraconservador Renovación Popular, que encabeza las preferencias electorales.

"Todos sabemos quiénes son los irresponsables que nos han empujado al caos, con López Aliaga a la cabeza. Lo advertimos el domingo. El caos es más grande que antes. Nunca debieron abrir esta puerta", señaló en referencia a que Renovación Popular fue uno de los promotores de la destitución del antecesor de Balcázar, José Jerí, como presidente interino.

La bancada del partido fujimorista Fuerza Popular se opuso en bloque a la destitución de Jerí por el Congreso con el argumento de que se debía mantener la estabilidad del país ante la cercanía de las elecciones generales.

Al concluir su mensaje, Fujimori agregó que ahora no se puede "perder más tiempo" y se debe "frenar su avance antes de que sea demasiado tarde".

"La democracia está en peligro. Hoy, con más fuerza que antes, defenderemos la Constitución y la libertad y también le haremos frente a los partidos improvisados y a las ambiciones de poder sin límites que han puesto al país en esta situación", sostuvo.

El Congreso de Perú eligió este miércoles a Balcázar, de 83 años, como nuevo presidente del país andino, en sustitución del derechista Jerí, al que el Legislativo destituyó en la víspera, tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones generales.

En su primer discurso como jefe de Estado, Balcázar garantizó a sus compatriotas "una transición democrática electoral pacífica" y pidió "que no haya ningún tipo de duda sobre las elecciones" generales que se celebrarán en abril próximo.

También aseguró que mantendrá la actual política económica, porque "no se puede llevar" a su país "a ensayos económicos" y que buscará fortalecer la seguridad ciudadana, que es la principal exigencia de la ciudadanía.

El legislador se convirtió en el octavo gobernante en casi una década de crisis política y su misión será ejercer de manera interina como jefe de Estado hasta el 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de los comicios presidenciales que ya están en marcha.