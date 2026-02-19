La iniciativa 'Yo migré' recoge el testimonio de reconocidas figuras en Puerto Rico

Desde agosto de 2025, la campaña 'Migrar no es un crimen, migrar es un derecho' ha documentado y denunciado un patrón sostenido de violencia institucional contra comunidades inmigrantes en Puerto Rico.

La campaña surgió como respuesta al incremento de intervenciones federales en el archipiélago desde enero del pasado año, un contexto que ha resultado en más de 1.500 detenciones, en su mayoría de personas sin récord criminal y sin órdenes judiciales firmadas por un juez.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, Kilómetro 0, Amnistía Internacional de Puerto Rico y Comuna Caribe, impulsores de la iniciativa, destacaron que con 'Yo migré' quieren "romper la narrativa de miedo y criminalización".

El objetivo es recordar que "detrás de cada deportación hay familias, trabajo, comunidad y una vida que merece dignidad", señalaron en el comunicado estas organizaciones, que lideran la campaña 'Migrar es un derecho'.

Carlos Weber, Felipe Gómez, Larissa Dones, Eyra Agüero, Romelinda Grullón, Leonard Prophil y Pilar Lara tratan de romper estigmas, denunciar las violaciones de derechos y fomentar la protección de las personas migrantes.

La iniciativa recoge en videos cortos los testimonios de estas figuras reconocidas de los medios de comunicación, la cultura, la educación y el liderato comunitario, que llegaron al archipiélago como migrantes.

Entre estas figuras hay originarios de Chile (Weber, periodista), República Dominicana (Grullón, fundadora del Centro de la Mujer Dominicana), Haití (Prophil, líder y portavoz de la comunidad haitiana) y México (Lara, maestra de educación Montessori).

"Mi salida de Chile fue obligada, yo no quería migrar de mi país, pero en mi país se impuso una dictadura militar y daban una opción: o te quedas preso o te vas del país, y eso hicieron conmigo", cuenta en su video Weber, residente en Puerto Rico desde 1989.

Por su parte, Grullón explica que emigró en 1982 para "tratar su situación emocional y de violencia", y defiende que "las personas no emigran porque quieren, lo hacen empujadas en su gran mayoría por la situación económica en sus países de origen".

"Puerto Rico no puede normalizar la violencia institucional y por eso exigimos protecciones reales, acceso igualitario a servicios esenciales y que los recursos del país se utilicen para cuidar a nuestra gente, no para perseguirla", afirmaron las organizaciones.