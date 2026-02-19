Líder de un templo salpica con vómito al presidente de Taiwán

Durante un acto público, según se observa en un video que recorre las redes sociales, el líder de un templo, en compañía del presidente taiwanés William Lai, comenzó a inquietarse y segundos después empeoró su estado hasta vomitar y salpicar al mandatario que reaccionó con rapidez.

También, otros asistentes en el palco principal se vieron sorprendidos por el incidente.

El acto público se realizó en la región de Tainan, al sur de la isla. Tras el incidente y la asistencia médica al líder religioso el acto continuó con normalidad.