Alemania ve la amnistía en Venezuela "sólo como un paso en la dirección correcta)

Berlín, 20 feb (EFE).- El Gobierno alemán considera que la ley de amnistía en Venezuela sólo puede ser vista como "un paso en la dirección correcta" y que ahora es importante que éste se implemente para que todos los presos políticos queden en libertad y reclamó además una transición democrática para que los venezolanos puedan decidir libremente su futuro.