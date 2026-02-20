Alemania ve la amnistía en Venezuela "sólo como un paso en la dirección correcta)

"La ley de amnistía sólo puede considerarse como un paso en la dirección correcta. Ahora tendrá que venir su implementación para que los presos políticos realmente queden en libertad", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Josef Hinterseher.
"Creemos además que Venezuela necesita una transición democrática. Es importante que los venezolanos puedan decidir libremente sobre su futuro lo que ha no ocurrido en el pasado", añadió.
Hinterseher dijo además que la puesta en libertad de algunos presos políticos en las últimas semanas es vista por Alemania y por la UE como "una buena señal".