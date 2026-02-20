Colombia recibe a 110 ciudadanos reportados de EE.UU. en un nuevo vuelo humanitario

"Queremos que sepan que todas y todos son bienvenidos y que el presidente (Gustavo Petro) ha reiterado la importancia de que quienes afrontan situaciones difíciles puedan retornar a casa sin miedo, ni calamidades", expresó la canciller Villavicencio, citada en un comunicado de su despacho.

La ministra resaltó que el Gobierno le garantiza a los ciudadanos retornados una oferta amplia de apoyo humanitario, acompañamiento psicosocial, orientación humanitaria y trámites migratorios.

"No debemos ver este retorno como un fracaso, sino como un nuevo comienzo. Su país y sus familias los reciben nuevamente", añadió la canciller.

La ministra anunció a finales de enero la firma de un acuerdo entre Bogotá y Washington con el que pactaron realizar cerca de veinte vuelos, a razón de uno semanal, para trasladar a ciudadanos que ya cuentan con resolución de expulsión.

"Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas (...) y por ahora mantendremos unos veinte vuelos, uno semanal", explicó entonces la ministra.

El anuncio se produjo tras la reactivación de los vuelos de repatriación, un año después de una crisis diplomática que se desató cuando el presidente Petro se negó a recibir un avión con deportados al considerar que no estaban siendo tratados con dignidad.

En ese momento, el presidente estadounidense, Donald Trump, respondió con la imposición de aranceles del 25 % a productos colombianos y la suspensión temporal de la expedición de visados en Bogotá, medidas que fueron revertidas tras gestiones diplomáticas.

Villavicencio ha reiterado que Colombia no acepta que sus ciudadanos regresen esposados, al tratarse de personas con una situación migratoria irregular y no de delincuentes.

Asimismo, recordó que, de acuerdo con la ley de política integral migratoria, los deportados son considerados "retornados", lo que les permite acceder a programas de acompañamiento para su inclusión social, educativa y laboral.