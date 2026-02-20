Encarcelados seis de los acusados de la paliza mortal a un joven ultra en Lyon

El séptimo de los inculpados ha quedado bajo control judicial y no podrá participar en manifestaciones ni ir a la ciudad de Lyon, precisó la Fiscalía en un comunicado.

A seis de esos procesados se les acusa de los cargos de homicidio voluntario, violencia agravada y asociación de malhechores, mientras que al séptimo se le reprocha el cargo de haber sido cómplice de esos delitos.

Este último, que figura entre los encarcelados, es Jacques Elie Favrot, que era asistente parlamentario del diputado Raphäel Arnoult, de La Francia Insumisa (LFI), el partido de la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon, que desde entonces está en el centro de una tormenta política por su eventual responsabilidad en esta acción de violencia política.

El próximo sábado por la tarde en el centro de Lyon un grupo antiabortista que se presenta próximo al joven ultra Quentin Deranque ha convocado una manifestación de homenaje sobre la que planea el temor de que pueda dar lugar a incidentes.

El ministro francés de Interior, Laurent Núñez, explicó este viernes en una entrevista a la emisora RTL que no ha pedido su prohibición, pero "estará encuadrada" por la policía.

"Las fuerzas del orden estarán en la periferia de este cortejo para evitar cualquier alteración del orden público", subrayó el ministro, antes de insistir en que "habrá un dispositivo policial extremadamente importante compuesto de efectivos locales" y antidisturbios de refuerzo.

Núñez dijo que se espera que participen unas 2.000 a 3.000 personas, entre las que habrá militantes de extrema derecha, y que se han detectado llamamientos de activistas ultraizquierdistas para perturbar la marcha pero "evidentemente, se lo impediremos".

Según fuentes policiales, los siete imputados, que tienen entre 20 y 26 años, son miembros o próximos de la Joven Guardia, un grupúsculo de extrema izquierda fundado en 2018 por el actual diputado Arnault y disuelto en junio del pasado año por el Gobierno por su vinculación con acciones violentas.

Deranque murió el sábado pasado como consecuencia de las heridas en la cabeza que había recibido el día 12 durante una paliza tras haber acudido a protestar, junto a otros ultras contra una conferencia de la eurodiputada de LFI Rima Hassan en la facultad de Sciences Po de Lyon.