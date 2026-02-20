La primera ministra japonesa promete un giro en las políticas del país para engrandecerlo

"Mi Gabinete pondrá fin a la prolongada práctica de excesiva austeridad fiscal e inversión insuficiente", dijo Takaichi en la intervención, durante la que abogó por colaborar con la oposición a pesar de la aplastante victoria del pasado 8 de febrero en la que su partido logró más de dos tercios del Cámara Baja, una amplia e histórica mayoría que la posibilita gobernar en solitario.

"Presionaremos intensamente, presionando, presionando, presionando y presionando para impulsar el crecimiento", añadió la mandataria.

Takaichi se comprometió a acelerar las negociaciones para lograr la suspensión temporal de dos años al impuesto sobre los alimentos y bebidas para apoyar a los hogares ante la persistente inflación, y aseguró que su Gobierno no recurrirá a la emisión de bonos para cubrir el déficit por la suspensión, que ha generado escepticismo entre los analistas por su impacto en la salud fiscal japonesa.

La primera ministra nipona aseguró que sus medidas lograrán crear "un círculo virtuoso de inversión y aumento salariales" a través de políticas "responsables y proactivas", sobre las que no entró en más detalles.

Es habitual que los jefes de Gobierno japoneses pronuncien un discurso sobre sus políticas en enero, tras el arranque de la sesión ordinaria de la Dieta, el Parlamento nacional, pero este año la sesión duró solamente un día, ya que Takaichi disolvió las cámaras para convocar elecciones anticipadas.

La mandataria pidió la colaboración de la oposición para una pronta promulgación de los presupuestos generales de 2026, antes del arranque del año fiscal japonés el próximo 1 de abril.

Takaichi, referente del ala dura del conservadurismo japonés, reiteró su deseo de llevar a cabo un debate público sobre una enmienda constitucional que permita al país volver a poseer formalmente un ejército, algo a lo que renunció tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial y el periodo colonial estadounidense.

En materia diplomática, la primera ministra abogó por fortalecer aún más los vínculos con Estados Unidos, adonde viajará en marzo, y reiteró su deseo de construir lazos "constructivos y estables" con China, en medio de la tensión bilateral por unos comentarios en los que afirmó que un ataque de Pekín sobre Taiwán podría justificar una movilización de sus tropas, pues amenazaría la seguridad de Japón.

Takaichi dijo que Japón enfrenta un entorno de seguridad "más severo y complejo", y aludiendo también a los programas nuclear y de misiles de Corea del Norte y a la invasión rusa de Ucrania, prometió actualizar este año tres documentos clave en materia de seguridad y defensa y "evolucionar estratégicamente" de forma acorde.